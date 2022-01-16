В Амстердамі проходить масова демонстрація проти COVID-політики уряду

В Амстердамі кілька тисяч людей вийшли в центр міста на протест проти політики уряду для стримування епідемії коронавірусу. До протесту приєдналися фермери зі своїми претензіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Учасники багатотисячної акції протесту, які виступають проти обмеженнь через коронавірус, в Амстердамі почали спільний марш по місту з Музейної площі... За попередньою оцінкою, це кілька тисяч осіб", - пише видання.

До протесту приєдналися фермери зі своїми претензіями до уряду. Частина з них приїхали на акцію на тракторах.

Через акцію протесту вже змінили рух кількох трамвайних маршрутів.

У мерії закликали людей протестувати "мирно і відповідально" і не нехтувати протиепідемічними правилами безпеки. Поліція оголосила райони зборів зонами підвищеного ризику, це означає, що правоохоронці мають право превентивно зупиняти людей для перевірки.