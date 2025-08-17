Ампутированы рука и нога: украинские бойцы "затрехсотили" генерала РФ
Этой ночью украинские войска атаковали колонну противника в Курской области. В результате удара генерал российских войск Абачев получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО)
"В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск - Хомутово Курской области РФ", - говорится в сообщении.
Как информируют в ГУР, в результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев, который является заместителем командующего группировки войск "Север" ВС РФ.
"Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений Абачеву ампутированы рука и нога", - добавили в разведке.
В ГУР отметили, что "за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие".
Напомним, что в начале июля в Курской области был ликвидирован так называемый "герой России", заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМС) Михаила Гудкова.
Соответствующую информацию подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко.