Ампутированы рука и нога: украинские бойцы "затрехсотили" генерала РФ

Воскресенье 17 августа 2025 16:24
Ампутированы рука и нога: украинские бойцы "затрехсотили" генерала РФ Фото: генерал-лейтенант РФ Эседулла Абачев (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Этой ночью украинские войска атаковали колонну противника в Курской области. В результате удара генерал российских войск Абачев получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО)

"В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск - Хомутово Курской области РФ", - говорится в сообщении.

Как информируют в ГУР, в результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев, который является заместителем командующего группировки войск "Север" ВС РФ.

Ампутированы рука и нога: украинские бойцы &quot;затрехсотили&quot; генерала РФ

"Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений Абачеву ампутированы рука и нога", - добавили в разведке.

В ГУР отметили, что "за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие".

Напомним, что в начале июля в Курской области был ликвидирован так называемый "герой России", заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМС) Михаила Гудкова.

Соответствующую информацию подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

