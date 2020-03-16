В США скуповують зброю і патрони на тлі паніки через коронавірус

В умовах паніки через поширення нового коронавірусу, жителі США стали масово скуповувати вогнепальну зброю, патрони і всілякі "набори для виживання". Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на телеканал Fox News.

Як пояснюють самі американці, вони побоюються того, що через пандемію в країні перестануть нормально функціонувати сили правопорядку.

"Якщо наші поліцейські заразяться, хто буде патрулювати вулиці, хто буде нас охороняти? Не хочеться, щоб тебе пограбували. Потрібно самому захищати себе і свою сім'ю", - заявив один з покупців у магазині зброї в Каліфорнії.

Власник одного магазину зі зброєю в Каліфорнії зазначив, що коли люди не відчувають себе в безпеці, продажі зброї йдуть вгору, тому продажі гвинтівок, рушниць, пістолетів, револьверів, а також боєприпасів до них в останні кілька тижнів злетіли в п'ять разів.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, в дослідницькому центрі США Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, в місті Сіетл, почнуться клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2.