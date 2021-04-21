Американцям радять не їздити в Україну через коронавірус і конфлікт з РФ

Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті Держдепартаменту США.

У США розцінюють рівень небезпеки для своїх громадян в Україні, як червоний (четвертий рівень). Це означає, що американцям краще не подорожувати в Україну. Причиною називають високий рівень коронавірусу, а також небезпечну ситуацію в Криму та на сході України.

"Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) опублікували повідомлення про четвертий рівень загрози для подорожей в Україну через COVID-19, що вказує на дуже високий рівень COVID-19 в країні",- йдеться в повідомленні.

Крім того, американська влада просить не їздити своїх громадян до Криму та на окуповані території Луганської та Донецької області.

Зокрема, про Крим йдеться, що там є велика військова присутність Російської Федерації.

"Окупаційна влада продовжує зловживати і довільно садять у в'язниці іноземців і місцеве населення, особливо тих, хто вважається противником російської окупації півострова", - йдеться в повідомленні.

Тому "уряд США забороняє своїм співробітникам виїжджати в Крим і не може надавати екстрені послуги громадянам США в Криму".

Що стосується Луганської та Донецької області, то їх не можна відвідувати через збройний конфлікт.

"Сили під керівництвом Росії продовжують контролювати райони Донецької та Луганської областей, де затяжний збройний конфлікт призвів до загибелі понад 13 000 осіб. Людям, у тому числі громадянам США, погрожували, затримували або викрадали протягом декількох годин або днів після того, як їх зупиняли на контрольно-пропускних пунктах, контрольованих силами під керівництвом Росії", - йдеться в повідомленні.