В американській школі сталася стрілянина

Невідомий на парковці дістав пістолет і зробив кілька пострілів. В результаті інциденту постраждали школяр і охоронець.

За словами заступника комісара поліції Джозефа Грамальї, після занять на парковці біля школи сталася сварка, яка переросла у стрілянину. В результаті були поранені двоє: учень і охоронець. Підлітку потрібна була термінова операція. Охоронець був поранений в ногу, загрози його життю немає.

Стрілець залишається на волі, його шукає поліція.

Під час стрілянини в школі перебували близько 100 осіб.

Державний коледж Буффало, що знаходиться неподалік від школи, скасував вечірні заняття і порадив студентам залишатися вдома.