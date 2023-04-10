В американском Луисвилле произошла стрельба: есть жертвы, среди пострадавших полицейский

Полиция города Луисвилл сообщила, что правоохранители реагируют на активного агрессора в 300 квартале Ист-Мейн-стрит в центре Луисвилля.

Отделение ФБР в Луисвилле описало инцидент как стрельбу, а другие официальные лица призвали жителей держаться подальше от этого района.

Издание сообщает, что на место стрельбы выехал губернатор штата.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что известно о шести жертвах. Однако пока не сообщается, речь идет об убитых или о раненых.

Кто именно открыл стрельбу, пока неизвестно. Предположительно, это один человек. Между стрелявшим и полицией завязалась перестрелка. Также на месте работают представители ФБР.

В полиции позже сообщили, что стрелок нейтрализован.

"Угроза активного агрессора больше не существует. Предполагаемый стрелок был нейтрализован", - говорится в сообщении в Twitter.

Обновлено.

Правоохранители на брифинге сообщили, что в результате стрельбы в Луисвилле погибли пять человек, и по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу Университета Луисвилля, включая одного офицера, с "различными травмами".

Состояние тех, кто был доставлен, на данный момент неизвестно.

Подтверждена смерть стрелка, обстоятельства его смерти неизвестны.

Напомним, в турецком городе Чорум произошла стрельба возле выхода из мечети, в результате которого ранены шесть человек.

Кроме того, ранее в Нэшвилле женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, ее обезвредили полицейские.

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