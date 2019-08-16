У США сталася стрілянина в університеті Алабами, є жертви

Двоє людей загинули і троє постраждали в результаті стрілянини біля університету Алабами в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

Поліція виявила, що один чоловік був смертельно поранений, коли вони приїхали на виклик ввечері, 15 серпня.

Повідомляється, що лікарі оцінюють стан двох постраждалих як важкий, життю ще однієї людини нічого не загрожує. Інформації про затримання стрілка поки немає.

Фото з місця події (www.alabamanews.net)

Ректор Державного університету Алабами Квінтон Росс заявив, що стрілянина сталася не на території університетського кампусу, а біля будівель неподалік.

"Ми були впевнені, що цей інцидент зі стріляниною насправді стався не в кампусі, а в прилеглих районах", - сказав він.

Зазначається, що працівники університету працюють з поліцейськими, щоб визначити деталі цього інциденту.

Поліцейські припускають, що підозрюваний міг бути в розшуку.

Нагадаємо, в березні в США сталася стрілянина в Центральному університеті штату Мічиган. Тоді загинуло двоє людей.

Аналогічна ситуація трапилася в школі в штату Колорадо, в результаті якої постраждали двоє людей.

Нагадаємо, 13 серпня в Дніпрі сталася стрілянина на території дитячої спортшколи. Чоловік прийшов до школи і почав стріляти в бік людей, які стояли поруч.