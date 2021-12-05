На американському круїзному лайнері стався спалах COVID. На борту понад 3000 людей

Лайнер наприкінці листопада вийшов з порту Нового Орлеана та вже цими вихідними має повернутися до Луїзіани. Впродовж минулого тижня лайнер встигнув побувати в Белізі, Гондурасі та Мексиці.

Наразі відомо, що позитивний тест на коронавірус здали десять людей на борту лайнера. Наразі на судні оголошено карантин та ізоляцію відповідно до протоколів.

Зазначається, що всіх людей, які наразі перебувають на борту лайнера, перевірять на коронавірус перед висадкою в порту Нового Орлеана. Кожен, у кого знайдуть коронавірусу, відправиться лікуватися додому або самоізолюється в приміщенні, яке надасть круїзна компанія.

Американські чиновники не розголошують інформацію про стан захворілих людей на борту лайнера.