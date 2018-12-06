Американський військовий загинув після катастрофи винищувача і заправника в Японії

Фото: винищувач США (timesofsandiego.com)

Стан іншої знайденого оцінюється як хороший

Після катастрофи винищувача F/А-18 і літака-заправника KC-130 біля берегів Японії було знайдено тіло загиблого американського військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Корпусу морської піхоти США в Facebook.

Причина смерті не уточнюється. Стан іншої знайденого оцінюється як хороший. Пошуки ще п'яти осіб тривають.

Раніше повідомлялося, що був знайдений один з американських військовослужбовців, ще шестеро пропали безвісти. Американського військовослужбовця врятували Морські сили самооборони Японії, пошуково-рятувальна операція триває.

"Міністерство оборони Японії заявило, що морські сили врятували одного з семи морських піхотинців, які перебували на борту двох літаків під час інциденту", - повідомило агентство.

Нагадаємо, біля Японії зазнали аварії під час заправки над морем два літака Корпусу морської піхоти США. Катастрофы літака-заправника KC-130 і винищувача-бомбардувальника F/A-18 сталася близько 2:00 за місцевим часом, на борту обох літаків знаходилися семеро людей.