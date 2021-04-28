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Американський корабель відкрив попереджувальну стрілянину через іранські катери

Автор: Даша Харченко

Американський патрульний корабель Firebolt відкрив попереджувальний вогонь через наближення іранських катерів. Інцидент стався в Перській затоці.

Про це йдеться у повідомленні ВМС США.

До американських кораблів наблизилися іранські катери Військово-Морських сил Корпусу вартових ісламської революції (ВМС КВІР). Вони підійшли до суден ВМС США на відстань 62 метрів

Два американських кораблі - Firebolt і Baranoff - проводили операції із забезпечення безпеки в міжнародних водах.

"Екіпажі направили кілька попереджень по радіозв'язку і гучномовцям, але судна ВМС КВІР продовжили маневри на близькій відстані. Після цього екіпаж Firebolt зробив попереджувальні постріли, і судна ВМС КВІР відійшли на безпечну відстань від американських суден", - йдеться в повідомленні.



Раніше стало відомо, що американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton увійшов в Чорне море. Він підтримуватиме американських союзників і партнерів у Чорноморському регіоні.

Після чого Чорноморський флот Російської Федерації почав стежити за діями корабля Hamilton берегової охорони США.

Раніше Росія закрила акваторію Криму для іноземних кораблів. Обмеження діятимуть до кінця жовтня.

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