Американський корабель відкрив попереджувальну стрілянину через іранські катери

До американських кораблів наблизилися іранські катери Військово-Морських сил Корпусу вартових ісламської революції (ВМС КВІР). Вони підійшли до суден ВМС США на відстань 62 метрів



Два американських кораблі - Firebolt і Baranoff - проводили операції із забезпечення безпеки в міжнародних водах.

"Екіпажі направили кілька попереджень по радіозв'язку і гучномовцям, але судна ВМС КВІР продовжили маневри на близькій відстані. Після цього екіпаж Firebolt зробив попереджувальні постріли, і судна ВМС КВІР відійшли на безпечну відстань від американських суден", - йдеться в повідомленні.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR