Американский корабль сбил баллистическую ракету хуситов в Красном море

Отмечается, что американские военные отразили две атаки хуситов, уничтожив четыре ударных беспилотника и баллистическую ракету.

"Корабль коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету над Аденским заливом. Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown, идущее под флагом США, с 18 американскими и четырьмя греческими членами экипажа. Ни США, ни коммерческие суда не сообщили о травмах или повреждениях", - говорится в сообщении CENTCOM.

Было установлено, что ракета и дроны представляют непосредственную угрозу для США, коалиции и торговых судов в регионе. Отмечается, что уничтожение воздушных целей хуситов предпринимаются исключительно для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов.