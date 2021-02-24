Американські виробники COVID-вакцин планують виробити 240 млн доз в березні

Три фармацевтичні компанії США готові до кінця березня виробити 240 млн доз вакцини проти коронавірусу. Препарати планують розподілити спочатку в Сполучених Штатах, після чого можливі їх поставки за кордон.
Про це повідомляє CNN.
Мова йде про фармацевтичні компанії Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson.
"Pfizer і Moderna - дві компанії, вакцини яких від COVID-19 уже мають дозвіл на екстрене використання в США, пообіцяли надати загалом 220 млн доз, доступних для відвантаження до кінця березня", - йдеться в повідомленні.
Крім того, компанія Johnson&Johnson, яка очікує відповідного дозволу від американського регулятора, у той самий термін готова виробити 20 млн доз препарату від коронавірусу. Наразі вона може відвантажити майже 4 млн доз.
"Якщо цього тижня ми отримаємо дозвіл на екстрене використання, ми сподіваємось, що зробимо свій внесок у якнайшвидше припинення цієї пандемії", - заявив віцепрезидент з медичних питань J&J Річард Нетлз.
Нагадаємо, Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) планує схвалити запит компанії Pfizer/BioNTech щодо дозволу зберігати їхню вакцину проти COVID-19 при стандартних температурах морозильної камери замість ультрахолодних умов.
Крім того, компанії Pfizer і BioNTech почали дослідження ефективності і безпеки своєї вакцини від коронавірусу нового типу для вагітних жінок у віці від 18 років.