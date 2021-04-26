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Американські фармкомпанії побоюються витоку технологій вакцин в Росію

Автор: Артур Родивилов

Американські фармацевтичні компанії, що виробляють вакцини від коронавірусу нового типу, побоюються можливих витоків в Росію і Китай. Вони можуть використовувати технологію матричної рибонуклеїнової кислоти.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела.

За даними видання, занепокоєння виробників пов'язане з позицією Адміністрації президента США Джо Байдена з питання можливої тимчасової відмови від патентів на препарати від коронавірусу.

Як вважають джерела, після відмови від патентів Росії і Китай нібито зможуть використовувати в своїх інтересах технологію матричної рибонуклеїнової кислоти (м-РНК), на якій заснована більшість американських вакцин від коронавірусу. Дана технологія може бути використана і для інших препаратів, підкреслюється в матеріалі.

Компанії Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna і Novavax, що займаються розробкою і виробництвом вакцин від коронавірусу, дану інформацію виданню не прокоментували. Білий дім на запит про коментар не відповів.

Нагадає, Євросоюз підпише найбільшу угоду з виробником вакцини Pfizer. Там хочуть закупити вакцину на кілька років вперед для вакцинації жителів ЄС від коронавірусу.

Водночас міжнародна ініціатива щодо розподілу вакцин COVAX назвала наступну дату постачання препарату Pfizer в Україну. Після 17 травня очікуються постачання 473 850 доз.

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