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Американские инвесторы просят Раду поддержать строительство ветроэлектростанций

Фото: американские инвесторы просят Раду поддержать строительство ветроэлектростанций (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Совет директоров и компаний-членов Американской торговой палаты в Украине обратился с письмом к председателю Верховной рады, главам комитетов по принятию законопроекта №8191, который предусматривает продление срока для реализации проектов ветровой энергетики в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо палаты.

Как отмечается в письме, компании-члены Палаты выразили поддержку этой законодательной инициативе, что окажет влияние на сохранение инвестиционного климата и поддержит инвесторов отрасли возобновляемой энергетики в условиях войны.

По информации палаты, до конца 2022 года национальные и иностранные инвесторы планировали построить и ввести в эксплуатацию в Украине ветроэлектростанции совокупной установленной мощностью около 800 МВт.

"Но из-за вооруженной агрессии России против Украины инвесторы не могут завершить соответствующие проекты до конца 2022 года", - объясняется в письме.

Как отмечается, разработанный Минэнерго проект закона №8191 предусматривает: продление срока действия техусловий на присоединение объектов ВИЭ к электросетям - до 31 декабря 2023 года; дополнительную возможность продления техусловий до 31 декабря 2024, продление на два года срока для строительства и ввода в эксплуатацию ветроэлектростанций для продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу.

"Компании-члены палаты обращаются к народным депутатам с просьбой как можно быстрее рассмотреть и содействовать принятию проекта Закона №8191 в первом чтении за основу и во втором - в целом", - говорится в заявлении.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

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