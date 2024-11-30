Американские эксперты реконструировали расстрелы Майдана: что обнаружили доказательства

Несколько лет назад студия SITU Research Научного центра прав человека Университета Карнеги-Меллона создала реконструкцию расстрелов 20 февраля. Это помогло получить важные данные о тех событиях.

Расстрелы протестующих, в том числе преступления 20 февраля 2014 года, были подробно задокументированы на фото, на видео и с помощью других средств. Даже, несмотря на то, что часть доказательств была уничтожена или скрыта, материалов у слудства было достаточно, говорит адвокат.

"Не было необходимости воспроизводить события и доказывать их. Следователи имели уникальную возможность детально установить обстановку событий по эпизодам Майдана и другие объективные обстоятельства преступлений. В том числе по ключевым преступлениям, таким как террористический акт 20 февраля на Институтской, приведший к массовой гибели и ранению людей", - отмечает собеседник.

Фото: Реконструкция расстрелов 20 февраля 2014 года (скриншот с сайта maidan.situplatform.com)

Наличие большого количества фото- и видеодоказательств расстрелов позволило провести 3D реконструкцию событий 20 февраля с привлечением американских специалистов.

В 2018 году студия SITU Research Научного центра по правам человека Университета Карнеги-Меллона создала реконструкцию расстрелов 20 февраля, говорит Виталий Титич.

Американские специалисты использовали инновационные подходы: синхронизацию видео по звуковым отпечаткам, автоматизированную геолокацию и аудиоанализ выстрелов. В процессе реконструкции создали временную шкалу событий с видеодоказательствами и 3D-модели, воспроизводящими смертельные ранения трех протестующих.

Благодаря анализу медицинских экспертиз удалось установить траектории пуль, расстояние и сектор, из которого велись выстрелы. Полученные данные подтвердили, что смертельные выстрелы были произведены с позиций, занятых бойцами "Беркута".

Несмотря на это, добавляет адвокат, через 11 лет после совершения преступлений справедливости так и не достигнуто: большинство виновных избежали наказания. В частности, из-за публично известных фактов противодействия со стороны высших должностных лиц правоохранительных органов и судов, а также из-за законодательных моментов.