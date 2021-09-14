Американська розвідка не виключає нових терактів "Аль-Каїди" в США

Американська розвідка вважає, що відповідальна за теракти 11 вересня терористична організація "Аль-Каїда" може відновити свій потенціал. Цьому буде сприяти збереження влади талібів в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg .

Американські розвідники у своїх оцінках загроз для нацбезпеки зазначили, що вже через рік-два "Аль-Каїда" може почати організацію нових терактів на території Сполучених Штатів.

"За найбільш обережними прогнозами, "Аль-Каїді", ймовірно, знадобиться від одного до двох років для створення певного потенціалу, щоби щонайменше становити загрозу нашій країні", - сказав директор розвідуправління Пентагону Скотт Беррієр.

Спецслужби США вже почали відстежувати діяльність "Аль-Каїди" після того, як вона відновила свою присутність в Афганістані.