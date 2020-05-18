Американська компанія заявила про успішні випробування вакцини від коронавірусу

Американська біотехнологічна компанія Moderna опублікувала перші результати випробувань вакцини проти коронавірусу на людях. У першій фазі випробування вакцини були виявлені позитивні ознаки потенційної можливості запобігання зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Групи по 15 чоловік від 18 до 55 років отримували дозу 25 мкг, 100 мкг та 250 мкг препарату. За даними компанії, вакцина виробляє антитіла проти COVID-19 у всіх 45 учасників випробування.

"На 43-й день або через два тижні після другої дози рівні зв'язуючих антитіл в групі 25 мкг були на рівні, який зазвичай спостерігається в зразках крові людей, які одужали від цієї хвороби. У групі 100 мкг містилися антитіла, які значно перевищували рівні у одужавших пацієнтів", - повідомили в компанії.

Крім того, вакцина також виробляє нейтралізуючі антитіла проти COVID-19 як мінімум у восьми учасників. Експерти вважають, що нейтралізуючі антитіла важливі для отримання захисту.

"Ці дані підтверджують наше переконання, що mRNA-1273 володіє потенціалом для запобігання хвороби COVID-19", - заявив головний лікар Moderna Талл Закс.

Наразі проходить друга фаза клінічного випробування вакцини. Вакцину тестують на 600 людях. Третю фазу Moderna планує почати в липні. У компанії заявили, що якщо вакцина виявиться ефективною і безпечною у використанні, вона може бути готова до продажу на початку 2021 року.

Зараз світі розробляється більш сотні різних вакцин від коронавірусу. Тільки в США тестують 8 потенційних кандидатів.

Також повідомлялося, що вчені з біофармацевтичної компанії Sorrento Therapeutics заявили про виявлення антитіла під назвою STI-1499, яке може захищати людський організм від нового коронавірусу SARS-CoV-2 і вивести його з організму за 4 дні.