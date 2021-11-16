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Amazon оштрафували за неналежне інформування про захворюваність COVID

Автор: Анастасія Рокитна

Amazon виплатить штраф у розмірі 500 тисяч доларів і знаходиться під наглядом влади Каліфорнії. Компанія неналежним чином повідомила працівників та органи охорони здоров'я про нові випадки COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

За словами прокурора Каліфорнії Роба Бонта, компанія демонструвала історично рекордне зростання продажів з подвоєнням вартості акцій і не змогла належним чином повідомити складських працівників і місцеві органи охорони здоров'я про кількість випадків захворювання COVID-19.

"Це часто позбавляло їх можливості ефективно відстежувати поширення вірусу", - заявив він.

За його словами, це рішення є першим у своєму роді в США і відповідає закону штату про право на інформацію, який набув чинності в минулому році.

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