Алжир зафіксував перший випадок зараження новим варіантом "Омікрону"

В Алжирі зареєстрували перший випадок зараження нового варіанту штаму "Омікрон". мова йде про його підтип BA.2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Алжир повідомив про свій перший випадок субваріанту штаму "Омікрон" BA.2, що швидко розповсюджується", - йдеться в повідомленні.
За офіційними даними, у північноафриканській країні за минулу добу зареєстровано 1 742 нових випадків коронавірусу та 10 смертей.
Внаслідок чого загальна кількість випадків захворювання досягла 249 310 та 6 555 смертей.
Нагадаємо, за даними британських вчених, варіант BA.2 штаму "Омікрон" може поширюватися швидше за інших підтипів. Його називають "прихованим".
Додамо, варіант "Омікрону" BA.2 також виявили у Данії.