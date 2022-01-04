Алмати охопили "газові" протести. Силовики застосувати газ та шумові гранати

У Казахстані продовжуються протести, які спалахнули внаслідок стрімкого подорожчання скрапленого газу. Силовики почали застосовувати проти людей сльозогінний газ та шумові гранати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Власть ".

На площі Республіки силовики застосовували проти протестувальників світлошумові гранати та сльозогінний газ. Наразі інформації про постраждалих немає.

Тим часом до центру площі проходять все більше протестувальників. Попри те, що частину відтіснили - люди не розходяться.

Як повідомляє журналіст "Медіазони", в Алмати мітингувальники почали бити машини поліцейських та відбирати у силовиків щити. В одному з автомобілів розбили лобове скло.

Поліцейська машина вибухнула у центрі Алмати

Водночас як повідомляє КазТАГ - у центрі Алмати вибухнула поліцейська машина, яку розтрощили демонстранти.

Що передувало протесту

Масові протести у Казахстані продовжуються третій день поспіль. Усе почалося після зростання цін на скраплений газ. Втім, вимоги мітингувальників розширилися. Відтепер протестуючи бажають не лише відставки уряду, але й викорінення корупції та виходу з політики Нурсултана Назарбаєва.