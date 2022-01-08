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В Алмати в ході протестів загинув 22-річний ізраїльський громадянин

Автор: Ольга Белей

В Алмати в ході протестів загинув 22-річний Ізраїльський громадянин. Міністерство закордонних справ Ізраїлю сприяє в транспортуванні його тіла в Ізраїль для похорону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що 22-річний ізраїльтянин, якого звати Леван Когеашвілі був убитий в Алмати, Казахстан, в п'ятницю під час акції протесту", - пише видання.

ЗМІ також повідомляє, що МЗС Ізраїлю знаходиться в контакті з батьками загиблого і сприяє в транспортуванні його тіла в Ізраїль для похорону.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив траур на 10 січня за жертвами зіткнень в ході протестів і масових заворушень. На сьогодні відомо про 40 загиблих.

Зазначимо, протести в Казахстані тривають з початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

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Казахстан