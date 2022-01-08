В Алмати в ході протестів загинув 22-річний Ізраїльський громадянин. Міністерство закордонних справ Ізраїлю сприяє в транспортуванні його тіла в Ізраїль для похорону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

"Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що 22-річний ізраїльтянин, якого звати Леван Когеашвілі був убитий в Алмати, Казахстан, в п'ятницю під час акції протесту", - пише видання.

ЗМІ також повідомляє, що МЗС Ізраїлю знаходиться в контакті з батьками загиблого і сприяє в транспортуванні його тіла в Ізраїль для похорону.