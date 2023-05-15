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Аллей-уп дуэта "Бостона" шокировал "Филадельфию": момент дня в НБА

Фото: Роберт Уильямс набрал 6 пунктов против "Севенти Сиксерс" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровый "Бостон Селтикс" Роберт Уильямс возглавил хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил эпизодом в начале второй четверти против "Филадельфии". Лидер "Селтикс" Тейтум в борьбе с двумя соперниками исполнил элегантный пас на Уильямса. Тот в свою очередь эффектно уложил мяч сверху.

Стараний обоих исполнителей и других бостонцев хватило для домашней победы над "Севенти Сиксерс" (112:88). В полуфинальной серии Восточной конференции "Селтикс" одержали четвертую победу. В финале "Бостон" будет противостоять "Майами".

Сам Уильямс провел на паркете 30 минут. За отведенное время он успел набрать 6 очков, сделал 5 подборов и оформил 1 ассист. Самым результативным в поединке стал Тейтум (51 пункт).

Кто такой Роберт Уильямс

Уроженец Луизианы, на студенческом уровне выступал за Техасский университет A&M. Выбран "Бостоном" под 27-м номером на драфте НБА-2018.

Не поражал на старте карьеры в "Селтикс", постоянно опаздывал на тренировки и командные встречи. Затем закрепился в рядах "Бостона", проводит 5-й сезон подряд в команде. Выступал также за фарм-клуб – "Мэн Селтикс".

Имел прозвище "Властелин времени", впоследствии стал "Лобом". В 2018 году врачи диагностировали у Вильямса синдром защемления подколенной артерии обеих ног, что в случае обострения может сделать операцию неотвратимой.

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