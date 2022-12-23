За алкоголь - расстреливать. Оккупант жалуется на внутренние правила от РФ (перехват)

По обновлению российских внутренних правил, направленных на борьбу с пьянством, теперь за алкогольное опьянение или запах перегара есть приказ расстреливать на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Военный РФ жалуется жене, что теперь за пьянство появился внутренний приказ расстреливать на месте, хотя по его словам, раньше стреляли в ноги.
"За алкоголь у нас расстрел, чтобы ты понимала. У нас расстреливают сразу же своих... Вот сегодня троим ногам прострелили", - говорит оккупант.
По его словам, расстреливают в российской армии за все, а за алкогольное опьянение или перегар расстрел на месте. Также он сообщил женщине, что ночью на посту в него стрелял один из российских военных.
"Ну как, вот так. Пришел и выстрелил, хотел проверить автомат, работает или нет. Это еще хорошо, что пуля выше прошла. Так я сразу его и сдал, мало того, что пьяный еще и под чем-то", - жалуется военный РФ.
Оккупант сообщил, что после этой ситуации обновленные правила и ввели, что отныне не по ногам стрелять, а сразу на поражение.
"Здесь не от укропов ляжешь, а от своих же дол***обов", - добавил он.
Напомним, оккупант в разговоре с матерью рассказал, как свой же танк расстрелял 20 российских военных. Они все скончались.
Ранее в ГУР рассказали, как военнослужащий России в радиоперехвате пожаловался жене о неудачной попытке перелома руки топором во избежание ранения или гибели в Украине.
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