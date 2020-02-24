Alitalia поверне пасажирів із заблокованого на Маврикії рейсу через коронавірус

Італійська авіакомпанія Alitalia поверне пасажирів із заблокованого на Маврикії рейсу через загрозу поширення нового типу коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Повідомляється, що Alitalia готує до негайного повернення на батьківщину 40 пасажирів рейсу.

Нагадаємо, пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія у зв'язку з загрозою поширення коронавіруса. Так, влада Маврикія заявила, що в'їзд у країну можливий тільки у разі, якщо пасажири погодяться пройти карантин у лікарнях у столиці країни. Після первинного огляду місцева влада вирішила залишити на борту літака лише близько 70 пасажирів з Ломбардії та Венето. Всі інші змогли зійти з літака без вимоги проходити карантин.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті розповсюдження коронавіруса в Італії кількість жертв від вірусу зросла до шести осіб. У державній лікарні Брешії померла жінка з Крему, яка була переведена туди вчора і отримала позитивний результат на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що через спалах коронавірусу в Італії поліція і медики почали пошуки "нульового пацієнта". Правоохоронці та співробітники медичних установ в оперативному режимі намагаються визначити, хто заніс коронавірус в Італію.