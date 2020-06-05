Аліна Паш внесла свіжий подих в український хіт світових дискотек: ви будете здивовані!

Композиція діджея з Чернівців t-Zhuk "Амаgа" роками звучить в клубах всього світу, на радіостанціях, і в 2000-х трималася довго на верхівках міжнародних чартів. Сьогодні цей український шлягер всіх дискотек отримав нове життя завдяки неперевершеній Аліні Паш.

Тепер "Amaga 2020" це не просто модернізований суперхіт, а справді нова історія, приправлена бадьорим речитативом і неповторним закарпатським флоу.

"Хто б міг подумати, що мій перший рінгтон одного разу трансформується в нову історію, написану спільно з її автором?" - говорить сьогодні Паш.

Сам автор хіта Тарас Жук зізнається, що створюючи "Amaga" в далекому 2003 році як виключно експериментальний трек, він навіть не міг уявити, що композиція переживе стільки років і не втратить своєї актуальності.

"Минулого літа у мене народилася ідея перетворити його в кардинально нову версію і я ні секунди не сумнівався в тому, хто з артистів органічно вписався би в цю історію. Пазл склався завдяки залученню музичного агентства Много Воды і, напевно, якихось вищих сил. Аліна з легкістю вдихнула друге дихання в трек, а я зі свого боку модернізував оригінальну версію для більшої автентичності", - розповідає t-Zhuk.

t-Zhuk і Аліна Паш перезаписали "Amaga"

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