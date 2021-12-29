Альфа Forex, Робофорекс, InstaForex або FxPro? У МОФТ назвали найкращого Форекс брокера

Фінансові експерти МОФТ здійснили комплексну перевірку брокерських компаній — вивчили та проаналізували понад 100 базових параметрів їхньої роботи. На основі отриманих результатів був сформований об'єктивний рейтинг Форекс брокерів 2021.

Результати дослідження МОФТ - ТОП-5 найкращих Форекс брокерів

Лідером ринку Форекс в Росії залишилася компанія Альфа Форекс. Наявність ліцензії ЦБ РФ, і навіть вигідні торгові умови продовжують привертати до неї увагу нових великих інвесторів. Таким чином, Альфа Форекс стабільно нарощує торгові обороти та лідирує на російському ринку.

До першої п'ятірки світового рейтингу увійшли:

RoboForex. Компанія продемонструвала найвищий загальний бал та перевагу перед конкурентами за всіма базовими параметрами. Рекордні результати в Робофорекс були зафіксовані за другою та третьою функціональними групами — фінансовою та клієнтською.

InstaForex. Ця компанія продовжила активно нарощувати обороти торгів та клієнтську базу, шляхом чого покращила свою позицію у рейтинговій таблиці, склавши серйозну конкуренцію як компанії Forex4you, так і EXNESS. Крім цього, відгуки про InstaForex клієнтів компанії та зростання загального балу за сервісною групою параметрів брокера демонструють те, що в InstaForex підвищився рівень якості обслуговування клієнтів.

Forex4you. Компанія поступилася лише 0,1 бала своєму основному супернику - InstaForex. Forex4you суттєво наростила торгові обороти внаслідок залучення нових інвесторів, тому змогла утриматися у першій трійці лідерів ринку Форекс, проте її потужностей не вистачило для того, щоб протистояти тиску InstaForex.

FXPro. Завдяки ефективній стратегії розвитку компанія увійшла до першої п'ятірки найкращих Форекс брокерів із практично 100% приростом торгових оборотів. Збільшивши свій дохід майже вдвічі, FXPro випередила EvoTrade і люб'язно поступилася своєю позицією EXNESS, яка, за підсумками дослідження, отримала шосте місце у Форекс рейтингу МОФТ.

EvoTrade. Ця компанія продовжує демонструвати стабільний приріст у всіх групах параметрів. Так показники EvoTrade з економічної та фінансової груп зросли на 10%, по клієнтській групі параметрів фіксується приріст у 15%, а сервісна та репутаційна групи у сумі продемонстрували зростання показників на 20% у порівнянні з результатами минулого дослідження.

Групи параметрів методології МОФТ для перевірки брокерів

Група №1. Економічна – 18 параметрів.

Група №2. Фінансова - 22 параметри.

Група №3. Клієнтська – 27 параметрів.

Група №4. Сервісна - 23 параметри.

Група №5. Репутаційна – 17 параметрів.

Комплексне експертне дослідження брокерів з методології МОФТ з точністю фіксує внутрішній стан справ у кожній компанії, виявляє їх сильні та слабкі сторони, у результаті формується незалежний та об'єктивний рейтинг найкращих Форекс брокерів.