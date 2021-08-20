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В Албанії перенесли початок навчального року через зростання нових випадків коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Албанії прийняв рішення перенести початок навчального року в країні через зростання захворюваності коронавірусом. Більшість нових випадків інфекції викликано штамом "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Albanian Daily News.

"З урахуванням стурбованості вчителів і батьків ми вирішили перенести дату початку навчального року з 1 вересня спочатку на 13, а потім і на 27 вересня", - цитує видання міністра освіти, спорту та молоді країни Евіса Куші.

За його словами, в період з 1 по 27 вересня учні не повинні відвідувати школи. Однак викладачі будуть перебувати в них для проведення занять в дистанційному режимі.

За даними МОЗ Албанії, в серпні зафіксовано зростання числа нових хворих коронавірусом. Більшість нових випадків зараження інфекцією викликані штамом "Дельта".

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