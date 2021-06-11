Акциз на "зелену" енергію погіршить умови для інвесторів, - Енергоспівтовариство ЄС

Енергетичне співтовариство Європейського союзу стурбоване наміром України погіршити умови роботи іноземним інвесторам шляхом введення нового акцизного податку на "зелену" енергію.
Про це повідомив голова ради директорів Європейського Енергетичного Співтовариства Матс Лундін.
"У той час поки весь світ давно рухається вперед, політики і українські держслужбовці хочуть ввести ще акциз на електроенергію з ВДЕ. Вони хочуть зробити максимально важкими умови для іноземних інвесторів створювати нові проекти, будувати нові вітро- і сонячні станції", - повідомив він.
Він підкреслив, що новий податок на ВДЕ в кінцевому підсумку призве до втрат державного бюджету.
"Уряд України має йти відповідно до меморандуму, а не вводити нові податки, тому як за фактом це не збільшить, а це негативно відіб'ється на фінансових надходженнях до держбюджету", - упевнений глава ради директорів Європейського Енергетичного Співтовариства.
Він додав, що інвестори стурбовані постійними нападками українських політиків на сектор відновлюваної енергетики.
"Політики щодня атакують і роблять так, щоб ці цілі не були досягнуті. Вони просувають власні інтереси. Для них - ок, продовжувати забруднювати, для них - ок, змінювати правила для іноземних інвесторів. І навіть ок - скорочувати можливість для працевлаштування українців в секторі", - поскаржився Матс Лундін.
Раніше повідомлялося, що 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.
Наступного дня, 3 червня скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.
Найбільші асоціації назвали плани уряду в спробі експропріації їхніх активів і пригрозили судом.
Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.
Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.