Акциз на "зелену" енергію погіршить умови для інвесторів, - Енергоспівтовариство ЄС

"У той час поки весь світ давно рухається вперед, політики і українські держслужбовці хочуть ввести ще акциз на електроенергію з ВДЕ. Вони хочуть зробити максимально важкими умови для іноземних інвесторів створювати нові проекти, будувати нові вітро- і сонячні станції", - повідомив він.

Він підкреслив, що новий податок на ВДЕ в кінцевому підсумку призве до втрат державного бюджету.

"Уряд України має йти відповідно до меморандуму, а не вводити нові податки, тому як за фактом це не збільшить, а це негативно відіб'ється на фінансових надходженнях до держбюджету", - упевнений глава ради директорів Європейського Енергетичного Співтовариства.

Він додав, що інвестори стурбовані постійними нападками українських політиків на сектор відновлюваної енергетики.

"Політики щодня атакують і роблять так, щоб ці цілі не були досягнуті. Вони просувають власні інтереси. Для них - ок, продовжувати забруднювати, для них - ок, змінювати правила для іноземних інвесторів. І навіть ок - скорочувати можливість для працевлаштування українців в секторі", - поскаржився Матс Лундін.