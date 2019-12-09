Акції протесту і траур через трагедію в Одесі: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Названо ключові теми для обговорення на нормандському саміті, в містах України пройшли акції протесту "Червоні лінії", під завалами коледжу в Одесі виявили ще 2 тіла. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 7-8 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

У президента назвали три ключові теми для обговорення на нормандському саміті

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 грудня, у Парижі на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" буде в першу чергу піднімати питання про терміни та умови повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу. Про це повідомила глава прес-служби Офісу президента Юлія Мендель на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбудеться саміт президентів України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч в нормандському форматі на рівні глав держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

У містах України пройшли акції протесту "Червоні лінії"

У містах України провели акції протесту "Червоні лінії для Зеленського" Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Акції пройшли в Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові. Організаторами та учасники закликали президента України Володимира Зеленського не допустити капітуляції України за підсумками переговорів у нормандському форматі.

Під завалами коледжу в Одесі виявили ще 2 тіла

Вранці неділі, 8 грудня, під завалами на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виявили ще 2 тіла, число загиблих зросло до 10 людей.

Число жертв трагедії продовжує зростати, а в Україні вчора було оголошено день жалоби.

Лукашенко: Білорусь погодиться на інтеграцію за рівних умовах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію республіки з Росією, але за рівних економічних умов для підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко цими вихідними підпише з російським лідером Володимиром Путіним договір про інтеграцію та створення Союзної держави. Зазначалося, що шкидше за все угода буде підписана на умовах Москви, що є поглинанням Білорусі.

Укрзалізниця запустила нові поїзди

Укрзалізниця запустила вісім нових поїздів в найбільш популярних напрямках. З 8 грудня, почав діяти оновлений графік поїздів на 2019-2020 роки.

Нові поїзди курсуватимуть за наступними напрямками: № 192/291 Львів - Дніпро, № 203/204 Львів - Дніпро, № 179/180 Львів - Дніпро, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львів - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачеве, № 241/242 Дніпро - Одеса, № 233/234 Київ - Вінниця.