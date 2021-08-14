На акції під ОП у Києві побили журналіста: поліція порушила кримінальну справу

Відзначається, що під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків намагалася перешкодити роботі представнику ЗМІ і побила його. Журналіст звернувся в поліцію. Порушено кримінальну справу.

"Співробітники поліції встановлюють всі обставини інциденту, а також свідків і очевидців події", - уточнили в поліції.

Тим, хто побив журналіста загрожує до 5 років позбавлення волі.

У повідомленні поліції не вказується ім'я журналіста. В той самий час нападу піддався кореспондент видання "Букви" Олександр Кужельний. У соцмережах опубліковано відео інциденту.

На кадрах видно, як група молодих людей заважає працювати журналісту, а потім починає його бити.