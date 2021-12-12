Акції Moderna впали на 11% після звіту про випробування вакцини проти чотирьох штамів грипу. Дані показали, що препарат мРНК-1010 може бути недостатньо дієвим на тлі існуючих вакцин від грипу, особливо для літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Перша фаза дослідження чотиривалентної вакцини проти грипу (мРНК-1010) успішно підвищила титри проти всіх чотирьох штамів у літніх і молодих людей навіть при найнижчій дозі; ніяких серйозних проблем не виявлено", - відзначили в Moderna.

При найнижчому рівні дози (50 мкг) на 29-й день після введення у молодих людей середні геометричні титри (GMT) проти штамів грипу A склали: 538 (H1N1) і 530 (H3N2); GMT проти штамів грипу B: 467 (B/Yamagata) і 261 (B/Victoria).

Для літніх людей показники, відповідно, були: проти штамів грипу A - 310 і 263; проти штамів грипу B - 305 і 215.

"З одного боку, антитіла збільшилися до хороших рівнів, але з іншого боку, ці рівні не вважаються високими або краще, ніж у деяких високоефективних вакцин, таких як Flublok або Fluzone HD", - заявив аналітик інвестбанку Jefferies Майкл Йі.

Керівництво Moderna відзначило, що імунна відповідь могла бути обмежена попереднім впливом штамів грипу, тому для кращого розуміння ефективності потрібні дані про повну імунну відповідь, включаючи Т-клітини. Компанія повідомила, що дослідження триває і попросила інвесторів дочекатися розгорнутої інформації.