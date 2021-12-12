ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Акції Moderna впали на 11% після звіту про випробування вакцини проти чотирьох штамів грипу

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 04:09
Акції Moderna впали на 11% після звіту про випробування вакцини проти чотирьох штамів грипу Фото: акції Moderna впали на 11% після звіту про випробування вакцини проти чотирьох штамів грипу (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Акції Moderna впали на 11% після звіту про випробування вакцини проти чотирьох штамів грипу. Дані показали, що препарат мРНК-1010 може бути недостатньо дієвим на тлі існуючих вакцин від грипу, особливо для літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Перша фаза дослідження чотиривалентної вакцини проти грипу (мРНК-1010) успішно підвищила титри проти всіх чотирьох штамів у літніх і молодих людей навіть при найнижчій дозі; ніяких серйозних проблем не виявлено", - відзначили в Moderna.

При найнижчому рівні дози (50 мкг) на 29-й день після введення у молодих людей середні геометричні титри (GMT) проти штамів грипу A склали: 538 (H1N1) і 530 (H3N2); GMT проти штамів грипу B: 467 (B/Yamagata) і 261 (B/Victoria).

Для літніх людей показники, відповідно, були: проти штамів грипу A - 310 і 263; проти штамів грипу B - 305 і 215.

"З одного боку, антитіла збільшилися до хороших рівнів, але з іншого боку, ці рівні не вважаються високими або краще, ніж у деяких високоефективних вакцин, таких як Flublok або Fluzone HD", - заявив аналітик інвестбанку Jefferies Майкл Йі.

Керівництво Moderna відзначило, що імунна відповідь могла бути обмежена попереднім впливом штамів грипу, тому для кращого розуміння ефективності потрібні дані про повну імунну відповідь, включаючи Т-клітини. Компанія повідомила, що дослідження триває і попросила інвесторів дочекатися розгорнутої інформації.

Раніше ми писали, що Moderna розповіла, коли випустить вакцину проти штаму "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Грип Вакцинація
NEWS
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет