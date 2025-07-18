Актер Джон Гудмен похудел на 100 килограммов в 73 года: в чем секрет его диеты
73-летний актер Джон Гудмен продемонстрировал радикальные физические изменения, он похудел на целых 100 килограммов.
РБК-Украина со ссылкой на Marca рассказывает, как артисту удалось похудеть, ведь он весил 200 килограммов.
Как похудел актер Джун Гудмен?
Что же стало причиной такой трансформации и почему она "изменила его жизнь"? Актер пережил сложный период около 2007 года, когда проходил реабилитацию от неопределенной зависимости.
Именно тогда он решил кардинально изменить свою жизнь - не только преодолеть зависимость, но и разобраться с весом, который стал серьезной проблемой, когда он увидел на весах 200 килограммов.
С того момента он взялся за себя и с помощью специалистов к 2010 году сбросил 45 килограммов, отказавшись от сахара, алкоголя и начав заниматься спортом. Это позволило ему к этому году достичь невероятного результата - похудеть в целом на 100 килограммов.
Так выглядел Джон Гудмен до похудения (фото: instagram.com/johngoodmanfanclub)
После того, как Джон сделал первый решительный шаг, к делу подключился его личный тренер. Довольный тем, что актер готов к серьезным переменам, наставник настоял на переходе к средиземноморской диете.
Этот рацион богат свежей рыбой, орехами, оливковым маслом, разнообразными овощами и фруктами, обеспечивая организм всеми необходимыми питательными веществами без лишних добавок.
Параллельно с кардинальным изменением питания, для Джона Гудмена был расписан интенсивный график физических нагрузок. В течение шести дней в неделю актер отдавал предпочтение занятиям на тренажерах, дополняя их ежедневными пешими прогулками.
Он должен был проходить не менее 10-12 тысяч шагов в сутки. Дополнительно поощрялось катание на велосипеде, что помогало поддерживать активность и сжигать калории.
Джон Гудмен теперь выглядит так (фото: instagram.com/johngoodmanfanclub)
Этот комплексный подход, сочетающий решительную борьбу с зависимостью, осознанный выбор здорового питания и системные физические нагрузки, стал ключом к впечатляющей трансформации Джона Гудмена.
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