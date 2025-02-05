Активизировались с ноября. Кто стоит за подрывами ТЦК и каковы цели терактов

Кто является организатором терактов и какова цель

Выговский рассказал, что из девяти терактов три были покушениями на убийство полицейских. В частности, на выходных злоумышленники позвонили на линию "102" и сказали, что в помещении "происходит преступление и кого-то удерживают". В этом же помещении уже была заложена взрывчатка.



Во время другого покушения злоумышленники вызвали полицейских в квартиру, где взрывчатку замаскировали под детскую игрушку.

Но полицейские еще с прошлого года проинформированы, что спецслужбы России охотятся за представителями Сил безопасности и обороны, в том числе за полицейскими.

"Мы четко понимаем вместе с СБУ, что это конкретная атака спецслужб РФ с целью создать ложное мнение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны в нашей стране", - подчеркнул Выговский.

По его словам, все организаторы терактов против полиции и ТЦК установлены и задержаны. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь Андрущенко уточнил, что в результате действий СБУ:

на Буковине задержаны два агента спецслужб РФ. Они готовились подорвать наряд полиции, который должен был прибыть на ложный вызов;

задержаны два агента РФ, которые готовили теракт в центре Ровно возле админздания полиции. Российские спецслужбы хотели подорвать самодельное взрывное устройство вместе с агентами;

задержана агентурная группа, которая готовила серию терактов возле помещений полиции в Одесской области;

задержана женщина, которая готовила подрыв взрывчатки возле здания одного из подразделений Службы безопасности в центре Киева.

"Терактами против военных враг пытается в первую очередь дестабилизировать ситуацию внутри страны. Также его целью является дискредитация деятельности именно ТЦК - сорвать мобилизацию и посеять недоверие граждан к Силам обороны", - объяснил замглавы СБУ.

По его словам, дистанционный подрыв самодельных взрывных устройств, когда исполнитель, который устанавливает взрывчатку, еще находится рядом - это новая тактика врага, которую начали применять с ноября прошлого года. Ликвидация агента необходима, чтобы избавиться от свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги.

Кого вербуют спецслужбы

По словам Выговского, россияне вербуют, как правило, достаточно молодых украинцев (20 лет или меньше). Это те люди, которые еще не осознают всей ответственности и того, что они делают.

Также "целью" российских спецслужб являются лица с низкой социальной ответственностью (наркосбытчики и не только). В частности, организаторы теракта в Черновцах занимались сбытом наркотиков.

"Хочу сказать, что россияне в большинстве случаев не платят деньги, которые обещают. Кроме того, эти два случая последних (Ровно и Каменце-Подольском) говорят о том, что они ликвидируют завербованных лиц. Сегодня этот человек, который принес сумку со взрывчаткой (в здание ТЦК в Каменце-Подольском - ред.) погиб на месте происшествия. Так же это было и в Ровно", - уточнил глава Нацполиции.

При этом Андрущенко рассказал, что россияне вербуют исполнителей преступлений через мессенджеры и интернет-сообщества быстрого заработка. Им предлагают от 300 долларов до 2500 долларов в зависимости от сложности задачи.

Он отметил, что таким преступникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок.

При этом россияне вербуют и тех, кто собирает самодельные взрывные устройства. Потом такие устройства исполнители должны забирать в определенных локациях.

По его словам, украинцы должны обращаться в СБУ, если с ними контактируют неизвестные люди и пытаются их завербовать.