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Активіста Приходько звинувачують у підготовці теракту в консульстві РФ у Львові

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 17:20
Активіста Приходько звинувачують у підготовці теракту в консульстві РФ у Львові
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Олегу Приходько висунули новий епізод звинувачення

Кримському активісту Олегу Приходько висунули новий епізод звинувачення у підготовці вибуху в генеральному консульстві Росії у Львові. Про це заявив адвокат Назім Шейхмамбетов, передає "Крим.Реалії".

За словами адвоката, про це стало відомо під час судового засідання щодо продовження запобіжного заходу Приходько. Таким чином йому висунули новий епізод звинувачення за ч. 1 ст. 205 (підготовка терористичного акту) Кримінального кодексу Росії.

"Слідство стверджує, що він нібито планував підірвати будівлю генерального консульства Росії в місті Львів. Тобто у Олега Аркадійовича не з'являється нової статті, а з'являється новий епізод звинувачення", - сказав Шейхмамбетов.

Раніше РБК-Україна писало, що підконтрольний РФ "суд" у Сімферополі продовжив Приходько запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 10 квітня.

Нагадаємо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на аннексированном півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

У січні 2020 року проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.

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