RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Активист Гусаков получал средства через "дропы" и выводил через казино, - источники

Фото: Назарий Гусаков (facebook.com/NazariRazan)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

В распоряжении журналистов появились документы, которые проливают свет на финансовые потоки фигуранта резонансного расследования - Назария Гусакова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

На скриншотах видны десятки одинаковых по сумме переводов (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн и т.д.), которые поступали на его счет в 2021 году от десятков физических лиц - преимущественно с иностранными именами, похожими на подставных "дропов". Все переводы были осуществлены на один и тот же счет - Гусаков Назарий Олегович.

После поступления средств часть из них выводилась через игорные платформы, в частности:

  • LeoGaming - более 110 тыс грн;
  • IBOX GAME, KYIV - 24 тыс грн;
  • "Лотереи P10" через терминалы - более 2,1 млн грн.

По данным источников, часть этих средств также могла пройти через платежную систему LeoGaming Pay. Вместе с IBOX, эти компании использовались в масштабной финансовой схеме, связанной с отмыванием миллиардов гривен через более 20 подставных предприятий. Основательница этих схем Алена Шевцова - фигурантка ряда журналистских расследований относительно теневого обслуживания онлайн-казино как в Украине, так и за ее пределами.

Сейчас транзакционная активность Гусакова четко соответствует классической схеме: "дроп - конвертация - игорная платформа - вывод в наличные или на оффшорные счета". Типичная структура сумм переводов может указывать на попытки обхода систем финансового мониторинга. LeoGaming - лишь один из маршрутов вывода средств, говорят источники.

 

Скандал вокруг Гусакова

Последние недели вокруг львовянина Назария Гусакова, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), разгорелся резонансный скандал. Его обвиняют в непрозрачности в отчетности по благотворительным сборам: в соцсетях обратили внимание на повторное использование одних и тех же фото лекарств и отсутствие документального подтверждения их приобретения.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что больница ежемесячно в течение года предоставляла Гусакову по три флакона препарата "Эврисди", поэтому потребности в дальнейшем сборе средств не было.

Несмотря на это, Гусаков продолжал принимать пожертвования, объясняя это расходами на реабилитацию и необходимое оборудование, которые не финансируются государством.

Правоохранители открыли два уголовных производства - по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и отмывании денег (ст. 209).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News