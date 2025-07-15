Активист Гусаков получал средства через "дропы" и выводил через казино, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

На скриншотах видны десятки одинаковых по сумме переводов (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн и т.д.), которые поступали на его счет в 2021 году от десятков физических лиц - преимущественно с иностранными именами, похожими на подставных "дропов". Все переводы были осуществлены на один и тот же счет - Гусаков Назарий Олегович.



После поступления средств часть из них выводилась через игорные платформы, в частности:

LeoGaming - более 110 тыс грн;

IBOX GAME, KYIV - 24 тыс грн;

"Лотереи P10" через терминалы - более 2,1 млн грн.

По данным источников, часть этих средств также могла пройти через платежную систему LeoGaming Pay. Вместе с IBOX, эти компании использовались в масштабной финансовой схеме, связанной с отмыванием миллиардов гривен через более 20 подставных предприятий. Основательница этих схем Алена Шевцова - фигурантка ряда журналистских расследований относительно теневого обслуживания онлайн-казино как в Украине, так и за ее пределами.

Сейчас транзакционная активность Гусакова четко соответствует классической схеме: "дроп - конвертация - игорная платформа - вывод в наличные или на оффшорные счета". Типичная структура сумм переводов может указывать на попытки обхода систем финансового мониторинга. LeoGaming - лишь один из маршрутов вывода средств, говорят источники.