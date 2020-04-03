ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Агрохолдинг Бахматюка виділяє лікарням 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Новини » Суспільство     03.04.2020 - 12:18
Агрохолдинг Бахматюка виділяє лікарням 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У компанії проводять регулярні онлайн-наради з регіонами для координації дій з надання допомоги медичним установам на місцях

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка виділив на придбання необхідних матеріалів та обладнання 20 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Станом на сьогодні, майже у 19 обласних центрах нашої країни та десь в 650 населених пунктах власником глобально виділено на боротьбу з коронавірусом близько 20 млн грн. Приблизно 6 з яких вже відправлені на місця, на лікарні - це районні лікарні, центри екстреної медичної допомоги, а також обласні лікарні - де ведуть господарську діяльність наші підприємства ", - повідомила операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток.

Відзначається також, що в компанії проводять регулярні онлайн-наради з регіонами для координації дій з надання допомоги медичним установам на місцях.

"В більшості ми їх самі шукаємо - центри екстреної швидкої допомоги, які підпорядковуються переважно області, всі районні швидкі допомоги, які працюють, допомога лікарям швидкої допомоги, забезпечення їх надійними засобами захисту - це наша мета сьогодні. Ми будемо зводити оперативну інформацію, яку нам подадуть директори регіональних управлінь, і на другий тиждень знову будуть визначені регіони, де ми плануємо допомагати", - додала Ковток.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - один з найбільших українських агрохолдингів, що займається вирощуванням зернових та олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній "Укрлендфармінг" створюють 27 тисяч робочих місць і є одними з найбільших платників податків в Україні.

Раніше підприємство "Агро-Край", що входить в структуру корпорації "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, набуло лабораторне обладнання для отримання екстреної діагностичної інформації в лабораторію Гадяцької центральної районної лікарні.

Підприємство Бахматюка виділило кошти на боротьбу з коронавірусом в Херсонській області Експерти прогнозують кризу в аграрній галузі через тиску НАБУ на компанію Бахматюка
Новини України Олег БахматюкУкрлендфармінг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся