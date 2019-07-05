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Аграрна партія Поплавського може стати небезпечним суперником у парламентських перегонах, - експерт

Новини » Вибори 2019    05.07.2019 - 17:29
Аграрна партія Поплавського може стати небезпечним суперником у парламентських перегонах, - експерт
Фото: Михайло Поплавський (facebook.com/MMPoplavskiy)

Експерт зазначив, що про Аграрну партію всерйоз заговорили після того, як її очолив Поплавський

У Аграрної партії, яку очолює Михайло Поплавський, є всі шанси стати небезпечним суперником для нинішніх фаворитів парламентської гонки. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політичний експерт Вадим Карасьов.

"Про Аграрну партію довгий час не згадували. Хоча це в столиці не згадували, а в регіонах у партії з'явилася серйозна електоральна підтримка, і тому ця політсила регулярно займала лідируючі позиції на виборах в ОТГ. До речі, і на останніх виборах у ОТГ 30 червня АПУ взяла цілих 14%", - написав експерт.

За його словами, останнім часом про Аграрну партію всерйоз заговорили після того, як її очолив Михайло Поплавський.

"Здебільшого сміялися, мовляв, що це за дивний союз. Хоча Поплавський не лукавить, коли називає себе "селюком" - він родом з села, у нього в селі велике фермерське господарство. Так що взагалі-то на чолі Аграрної партії він виглядає цілком гармонійно", - вважає політолог.

Як зазначає Карасьов, симбіоз Поплавського з Аграрною партією спрацював - медійна фігура ректора вивела "аграріїв" в медіа-полі, про них почали регулярно говорити в ЗМІ.

"Остаточно ж прорвати "інформаційну блокаду" АПУ допомогло залучення на свою сторону надпопулярного на даний момент Олега Винника. Так, зараз це теж сильно всіх смішить, соцмережі вже третій день жартують на цю тему. Тут вже, з одного боку, і не посперечаєшся - де Винник, а де село, де "Ніно - вино", а де - "захистимо нашу землю", - написав експерт.

Політолог нагадав, що Олег Винник користується популярністю всіх соціальних і культурних шарів України і в селах, і в містах, і навіть в столиці.

"В цілому вдале позиціонування, постійна робота в громадах, залучення медійних фронтменів говорить про те, що не варто АПУ недооцінювати конкурентам. У "Аграріїв" є всі шанси стати сильним суперником. І, якщо вони не хочуть сильно розчаруватися 21 липня, вже зараз пора продумувати стратегію і тактику протидії АПУ", - підсумував Карасьов.

Аграрна партія Поплавського може стати небезпечним суперником у парламентських перегонах, - експерт

Фото: facebook.com/vadim.karasev

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