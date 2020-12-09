Хакери атакували Агентство ЄС, яке сертифікує вакцини від COVID-19

Фото: зараз на сертифікації перебувають кілька вакцин (РБК-Україна)

Європейське агентство лікарських засобів, яке займається сертифікацією вакцин від коронавірусу, постраждало від хакерської атаки. Зараз організація перевіряє кілька вакцин, призначених для країн Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

"Європейське агентство лікарських засобів стало об'єктом кібератаки. Агентство швидко почало повне розслідування в тісній співпраці з правоохоронними органами та іншими відповідними структурами", - йдеться в повідомленні.

В агентстві не надають додаткові подробиці, поки триває розслідування. Там зазначають, що вони з'являться пізніше.

В агентстві наразі триває перевірка кількох вакцин проти коронавірусу, після схвалення вони можуть застосовуватися на ринку країн Євросоюзу.

Агентство до 29 грудня планує вирішити на нараді, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини виробників Pfizer і BioNTech для її затвердження.

Нагадаємо, у Великобританії зафіксували випадки алергічної реакції на вакцину від коронавірусу розробки Pfizer. Людей з сильною алергією закликали не робити щеплення нею.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України 14 грудня подасть другу заявку на отримання вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX.