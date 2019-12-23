ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Агентство Fitch покращило рейтинг Приватбанку

Новини » Економіка     23.12.2019 - 20:56
Агентство Fitch покращило рейтинг Приватбанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг банку покращено з В - до В

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг найбільшого банку України АТ "Приватбанк" з В - до В. Про це йдеться на сайті агентства, передає РБК-Україна.

Три інших українських державних банків отримали рейтинг В-.

"Агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента АТ "ПриватБанк", ПАТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк), ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) та ВАТ "Акціонерний банк "Укргазбанк" на рівні "B" з позитивними прогнозами", - йдеться в повідомленні.

В агентстві також зазначили, що українська влада залишається схильною підтримувати всі чотири банку, але вказують, що здатність влади забезпечувати підтримку банкам є обмеженою, зокрема, в іноземній валюті.

Крім того, відзначаються ризики для капіталізації "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" через високий рівень знецінених кредитів.

Нагадаємо, за даними НБУ, результати судових процесів, пов'язаних з "ПриватБанком", - один з найбільш масштабних викликів для макрофінансової стабільності України.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підвищило рейтинг міста Києва з рівня "В-" до "В" зі "стабільним" прогнозом.

СБУ вимагає від ПриватБанку погоджувати позови проти Коломойського Найбільший банк Ізраїлю буде відповідачем за позовом ПриватБанку до Коломойського
Новини України ПриватБанк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся