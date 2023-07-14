RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Агента ГРУ отправили в тюрьму за попытки устроить теракты в Ровенской области

Фото: Задержание агента (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Агент ГРУ РФ, который воевал против Украины на юге страны, отправился в Ровенскую область с целью устроить там теракты. Однако его задержали, а суд отправил в тюрьму на 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Злоумышленником является бывший боевик, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ воевал против сил АТО на востоке Украины.

Тогда он находился в составе террористических группировок "Оплот" и "Хан", а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки.

Чем боевик занимался после 24 февраля 2022 года

После полномасштабного вторжения РФ вражеский приспешник принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

Фото: осужденный (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Впоследствии он получил заданиями от российского ГРУ - скрыто прибыть в Ровенскую область для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Что он делал в Ровенской области

Злоумышленник занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры в Ровенской области. Таким образом агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

Для выполнения вражеского задания преступник провел разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчаток в наиболее "уязвимых" местах обоих транспортных путей.

Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона.

Какое наказание он получил

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Следующие 10 лет он проведет в тюрьме.

Напомним, что жительница Доброполья (Донецкая область) передавала жительнице Воронежа в РФ информацию о перемещении Вооруженных сил Украины. Ее отправили в тюрьму на 7 лет.

Также житель Енакиево, который служит оккупантам так называемым "полицейским ДНР", приговорен к 15 годам заключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХерсонская областьРовенская областьЗапорожская областьВойна в Украине