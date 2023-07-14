Агента ГРУ отправили в тюрьму за попытки устроить теракты в Ровенской области

Агент ГРУ РФ, который воевал против Украины на юге страны, отправился в Ровенскую область с целью устроить там теракты. Однако его задержали, а суд отправил в тюрьму на 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
Злоумышленником является бывший боевик, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ воевал против сил АТО на востоке Украины.
Тогда он находился в составе террористических группировок "Оплот" и "Хан", а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки.
Чем боевик занимался после 24 февраля 2022 года
После полномасштабного вторжения РФ вражеский приспешник принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.
Фото: осужденный (facebook.com/SecurSerUkraine)
"Впоследствии он получил заданиями от российского ГРУ - скрыто прибыть в Ровенскую область для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Что он делал в Ровенской области
Злоумышленник занимался подготовкой подрыва двух ключевых объектов транспортной инфраструктуры в Ровенской области. Таким образом агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и южном фронтах.
Для выполнения вражеского задания преступник провел разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчаток в наиболее "уязвимых" местах обоих транспортных путей.
Кроме того, он собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона.
Какое наказание он получил
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Следующие 10 лет он проведет в тюрьме.
Напомним, что жительница Доброполья (Донецкая область) передавала жительнице Воронежа в РФ информацию о перемещении Вооруженных сил Украины. Ее отправили в тюрьму на 7 лет.
Также житель Енакиево, который служит оккупантам так называемым "полицейским ДНР", приговорен к 15 годам заключения.
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