ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Агента ФСБ засудили до 10 років в'язниці за підготовку теракту в Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк, Понеділок 07 вересня 2020 11:48
Агента ФСБ засудили до 10 років в'язниці за підготовку теракту в Сєвєродонецьку
Фото: бойовик планував підірвати хімзавод (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

Агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації засудили до 10 років в'язниці за підготовку теракту в Сєвєродонецьку. Диверсант намагався підірвати резервуари з аміаком на території заводу "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Диверсанта визнали винним у підготовці до вчинення диверсії, незакінченому замаху на державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування і придбання боєприпасів без дозволу.

"За сукупністю злочинів (суд - ред.) призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в ОГП.

В даний час вирок не набрав чинності. Іде 30-денний термін для подачі апеляційної скарги.

Нагадаємо, в липні правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який за завданням ФСБ готував вибух на території заводу "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи і масове знищення жителів Луганської області.

Раніше РБК-Україна писало, що до 10 років в'язниці засудили диверсанта, який готував теракт під Харковом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ФСБприговорТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся