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Афродіта: Лобода похвалилася ідеальною фігурою в легкій сукні (фото)

Автор: Styler

Лобода захопила мережу пікантним знімком

Світлана Лобода в легкому відкритому платті похвалилася ідеальною фігурою і спокусливими формами. Співачка опублікувала пікантний знімок у своєму Instagram та зібрала масу захоплених відгуків фанів і компліментів в коментарях.

У кадрі артистка позує перед камерою в ніжному платті пісочного кольору з дуже глибоким декольте, і повітряна тканина підкреслює її бюст. Світлана сперлася на стіну та млосним рухом руки поправляє зачіску, а іншою підтримує розріз наряду на стегні та демонструє плавні вигини.

Зірка вибрала легкий макіяж, а мінімум прикрас ідеально доповнює новий образ.

"Я там, де повинна бути... Я з тим, з ким повинна бути... Я така, яка повинна бути", - підписала фото Лобода.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В коментарях до посту Світлану обсипають гарячими компліментами, називають Афродітою і "вручають" корону краси.

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  • Афродіта!
  • Просто бомба!
  • Ви, як завжди, гарніше всіх
  • Дуже еротично!

Фото: скрін коментарів instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні.

Раніше Світлана Лобода похвалилася зухвалим образом у шкірянці від Versace і шкіряних шортах.

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