Афродіта: Лобода похвалилася ідеальною фігурою в легкій сукні (фото)

Лобода захопила мережу пікантним знімком
Світлана Лобода в легкому відкритому платті похвалилася ідеальною фігурою і спокусливими формами. Співачка опублікувала пікантний знімок у своєму Instagram та зібрала масу захоплених відгуків фанів і компліментів в коментарях.
У кадрі артистка позує перед камерою в ніжному платті пісочного кольору з дуже глибоким декольте, і повітряна тканина підкреслює її бюст. Світлана сперлася на стіну та млосним рухом руки поправляє зачіску, а іншою підтримує розріз наряду на стегні та демонструє плавні вигини.
Зірка вибрала легкий макіяж, а мінімум прикрас ідеально доповнює новий образ.
"Я там, де повинна бути... Я з тим, з ким повинна бути... Я така, яка повинна бути", - підписала фото Лобода.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В коментарях до посту Світлану обсипають гарячими компліментами, називають Афродітою і "вручають" корону краси.
Фото: скрін коментарів instagram.com/lobodaofficial
Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні.
Раніше Світлана Лобода похвалилася зухвалим образом у шкірянці від Versace і шкіряних шортах.