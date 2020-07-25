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Афродіта: Лобода похвалилася ідеальною фігурою в легкій сукні (фото)

Субота 25 липня 2020 21:48
Афродіта: Лобода похвалилася ідеальною фігурою в легкій сукні (фото)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Styler

Лобода захопила мережу пікантним знімком

Світлана Лобода в легкому відкритому платті похвалилася ідеальною фігурою і спокусливими формами. Співачка опублікувала пікантний знімок у своєму Instagram та зібрала масу захоплених відгуків фанів і компліментів в коментарях.

У кадрі артистка позує перед камерою в ніжному платті пісочного кольору з дуже глибоким декольте, і повітряна тканина підкреслює її бюст. Світлана сперлася на стіну та млосним рухом руки поправляє зачіску, а іншою підтримує розріз наряду на стегні та демонструє плавні вигини.

Зірка вибрала легкий макіяж, а мінімум прикрас ідеально доповнює новий образ.

"Я там, де повинна бути... Я з тим, з ким повинна бути... Я така, яка повинна бути", - підписала фото Лобода.

Афродіта: Лобода похвалилася ідеальною фігурою в легкій сукні (фото)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В коментарях до посту Світлану обсипають гарячими компліментами, називають Афродітою і "вручають" корону краси.

  • Хороша тут!
  • Залишайтеся такою, ви прекрасна!
  • Несіть вогнегасник
  • Богиня!
  • Красуня
  • До чого ж ви прекрасні!
  • Афродіта!
  • Просто бомба!
  • Ви, як завжди, гарніше всіх
  • Дуже еротично!

Афродіта: Лобода похвалилася ідеальною фігурою в легкій сукні (фото)

Фото: скрін коментарів instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні.

Раніше Світлана Лобода похвалилася зухвалим образом у шкірянці від Versace і шкіряних шортах.

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