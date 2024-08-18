В Африке за неделю насчитали 1200 новых случаев заражения обезьяньей оспой

За неделю в странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев вирусной инфекции mpox, более известной как обезьянья оспа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Агентства здравоохранения Африканского союза (CDC).
Новые случаи были обнаружены в пяти странах Африки - Бурунди, ЦАР, ДР Конго, Нигерии и Руанде. В результате заражения скончались 24 человека. Как отмечается, анализ охватывает период с 9 по 16 августа.
Всего с начала 2024 года было зарегистрировано 18737 случаев заражения в 12 странах Африканского союза. Как следствие, 541 человек умерли.
Напомним, что на днях ранее в Швеции обнаружили первый случай заразным вирусом оспы обезьян. Это произошло после того, как ВОЗ принял решение объявить вспышку этой болезни чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения всего мира.
РБК-Украина писала о том, что ВОЗ призвала мир готовиться к новой болезни Х.
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