В Африці ввели лише 1% з усіх COVID-вакцин у світі

Наразі на континент доставили тільки 28 мільйонів доз вакцин, що менше 2% населення.

Як зазначає видання, проблема полягає в тому, що 40 африканських країн покладалися на міжнародну програму з розподілу вакцин COVAX. Але через зростання кількості заражених в Індії експорт призупинили.

Щоб зробити другі щеплення всім тим, хто отримав першу дозу, Африці необхідно близько 20 млн доз вакцини AstraZeneca протягом наступних шести тижнів.

Крім того, необхідні ще 200 млн доз вакцин, щоб на континенті могли вакцинувати 10% населення до вересня.