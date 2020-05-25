Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" COVID-19, - ВООЗ

У ВООЗ вважають, що лідерів країн потрібно підштовхувати до більшої кількості тестувань на коронавірус.

Водночас глава ВООЗ заявив, що досвід континенту, пов'язаний з іншими епідеміями, допоміг йому розширити масштаби своєї реакції на коронавірус і уникнути наслідків, які спостерігаються в інших місцях досі. Однак, за його словами, в Африці,

Нагадаємо, раніше у ВООЗ назвали новий епіцентр пандемії коронавірусу.

Також в організації повідомили, що понад 2 мільйони випадків коронавірусу припадає на Європу.