Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" COVID-19, - ВООЗ

У ВООЗ побоюються такого сценарію, якщо країни континенту не нададуть пріоритетного значення тестуванню
У ВООЗ вважають, що лідерів країн потрібно підштовхувати до більшої кількості тестувань на коронавірус.
Водночас глава ВООЗ заявив, що досвід континенту, пов'язаний з іншими епідеміями, допоміг йому розширити масштаби своєї реакції на коронавірус і уникнути наслідків, які спостерігаються в інших місцях досі. Однак, за його словами, в Африці,
Нагадаємо, раніше у ВООЗ назвали новий епіцентр пандемії коронавірусу.
Також в організації повідомили, що понад 2 мільйони випадків коронавірусу припадає на Європу.
Автор: Максим Зайченко