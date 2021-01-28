Африка погодила отримання ще 400 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Фото: вакцина від коронавіруса Pfizer (Getty Images)

Африканський союз домовився про постачання на континет ще 400 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Отримають препарат AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters.

Всього союз вже домовився про постачання 670 мільйонів доз вакцини. І тільки препарату британської розробки Оксфордського університету і AstraZeneca.

Метою влади африканських країн є вакцинувати 60% населення континенту в 1,3 мільярда чоловік протягом трьох років. У 2021 році вони розраховують прищепити 30-35% людей.

AstraZeneca є найоптимальнішою опцією по вакцині для Африки по співвідношенню ціни і умов доставки, оскільки перевозити і зберігати більш дорогі препарати Pfizer і Moderna, які потребують зберігання при дуже низькій температурі, в Африці неможливо.

Відомо, що Африка отримає ще 600 мільйонів доз вакцин через систему COVAX, якою займається Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Раніше видання The Economist стверджувало, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцини від коронавірусу не раніше 2023 року. Разом з Україною найбільш пізній доступ до вакцини будуть мати ще 85 країн світу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до 1 лютого очікує рішення COVAX по включенню в розподіл вакцин так званої першої хвилі.