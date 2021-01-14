Африка отримала 270 млн доз COVID-вакцин, але їх недостатньо

Африканський Союз (АС) отримав доз 270 мільйонів вакцин від коронавірусу. Вони отримали вакцини від компаній Pfizer/BioNTech, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Про це повідомляє BBC.

Президент Південно-Африканської Республіки та голова АС Сиріл Рамафоса заявив, що всі дози будуть використані у 2021 році, але їх недостатньо, щоб вакцинувати весь регіон.

Ще близько 50 млн доз препаратів направлять в середині 2021 року. Також регіон очікує ще близько 600 млн доз від компанії Covax, яка допомагає з вакцинами країнам з низьким рівнем доходів.

За словами Рамафоса, для населення 1,3 мільярда осіб і за умови, що кожній людині потрібно два щеплення, Африка потребуватиме близько 2,6 мільярда доз.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль направив Європейській комісії лист з проханням допомогти з поставками вакцини від COVID.

Зазначимо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, що Україна найближчим часом отримає COVID-вакцину від COVAX.

Також повідомлялося, що Ізраїль виключає таємні поставки COVID-вакцини для українських політиків.